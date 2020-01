Inter, la Curva Nord acclama Pistocchi che ringrazia su Twitter: “E’ il mio scudetto”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista di Mediaset, nei giorni scorsi ha vinto la sua battaglia legale nei confronti di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus. Moggi aveva querelato Pistocchi per una presunta diffamazione e con la richiesta di risarcimento danni ma il Tribunale di Monza ha assunto lo stesso Pistocchi. L’avvocato di Moggi, il signor Maurizio Pettiti aveva dichiarato che gente criminale si fosse avvicinata nei confronti di Moggi. Secondo la sua opinioni, si tentava di infangare dolosamente l’immagine di Luciano Moggi, pertanto era stata fatta la richiesta di 50.000 € per i danni materiali e morali. La Procura aveva chiesto 700 euro di multa ma la sentenza è stata completamente ribaltata. Il Giudice ha respinto completamente le richieste dell’Accusa.

Pistocchi ringrazia su Twitter la Curva Nord dell’Inter

Intanto nel match di Coppa Italia vinto dall’Inter ieri sera sulla Fiorentina per 2-1 grazie alle reti di Candreva, momentaneo pareggio viola con Caceres e rete del definitivo sorpasso di Barella, la Curva Nord nerazzurra ha esposto uno striscione per evidenziare la vittoria di Pistocchi su Luciano Moggi. Infatti lo striscione recità così: “Rispetto per l’onestà intellettuale, né coi tifosi né col potere. Grande Pistocchi”. Lo stesso Pistocchi ha poi twittato la sua soddisfazione e ha ringraziato i supporters nerazzurri.