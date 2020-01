Inter, Lukaku racconta il suo rapporto con Conte:”Dice in faccia se sbagli”

Una delle note più liete di questa prima parte di stagione dell’Inter è certamente quella di Romelu Lukaku, l’attaccante arrivato in Estate dal Manchester United che, a suon di reti e di assist per i propri compagni, è diventato in pochissimo tempo l’idolo dei tifosi nerazzurri.

Non è un mistero che a volerlo fortemente in casa Inter è stato proprio Antonio Conte che vede nell’attaccante belga, come il terminale offensivo perfetto per il suo 3-5-2 ma anche per le sue idee di gioco, di una punta che non sia solamente letale dentro l’area ma che sappia anche giocare con i propri compagni di squadra.

L’attaccante ex Everton, ai microfoni di ‘Sky Sport Uk‘, ha dichiarato in merito al rapporto con il tecnico leccese: “E’ una di quelle persone che non vuoi contrariare. Ti dice in faccia se fai bene o se sbagli. Ricordo di aver giocato male contro lo Slavia Praga e lui me l’ha detto davanti a tutta la squadra. Non mi era mai successo in carriera. Mi ha detto che mi avrebbe tolto in cinque minuti se la cosa si fosse ripetuta. Subito dopo è arrivato il Derby con il Milan ed ho giocato una delle mie partite migliori. Mi ha svegliato e mi ha dato fiducia. Conte lo fa con tutti, non importa chi sei. tutti sono uguali. Giochi se lavori duramente. Se non fai quello che dice in campo non ci vai”.