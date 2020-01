Inter, Marotta di sbilancia sullo scudetto: ecco le parole dell’Ad nerazzurro

Nonostante le ultime uscite non esaltanti, l’Inter di Antonio Conte, in attesa del recupero del match tra la Lazio e l’Hellas Verona, alla diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è ancora al secondo posto e soli quattro punti di distanza dalla Juventus di Maurizio Sarri.

Anche se molti giornalisti e addetti ai lavori da mesi considerano i nerazzurri come dei forti pretendenti al titolo di campione d’Italia, fino ad ora non c’era stata una vera e propria presa di posizione da parte di dirigenti della società di Zhang in merito a codeste ambizioni.

Nella giornata di Martedì 21 Novembre, l’amministratore delegato, Giuseppe Marotta invece sembra essersi sbilanciato sugli obbiettivi stagionali della squadra nerazzurra affermando in sostanza di credere di lottare fino alla fine per la conquista della prima posizione in classifica.

Infatti Giuseppe Marotta ha così dichiato: “Certo, bisogna credere in questa realtà, non siamo delle comparse. Anche se è ovvio che ci sono avversari molto agguerriti, ma mancano ancora tante partite alla fine”.

Per ciò che concerne il calciomercato invece l’AD nerazzurro, come al solito, non si sbilancia e non lascia trasparire nulla e ha dichiarato solamente che, se si dovessero presentare delle importanti occasioni, l’Inter le coglierà.