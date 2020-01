Inter, Milinkovic-Savic arriverà grazie alle cessioni di Icardi e Skriniar?

Antonio Conte vuole allestire un centrocampo di qualità per la stagione che verrà. Il vero tallone d’Achille della sua Inter è proprio questa zona del campo, la quale pare non essere proprio convincere il tecnico pugliese. Così come dirigenza e tifoseria. La società milanese è corsa ai ripari cercando di accontentare Conte: l’arrivo imminente di Eriksen potrà risolvere in parte i problemi tecnici in mezzo al campo, ma mancherà in ogni caso un’uomo di peso e tatticamente dotato. Il centrocampista che la società interista vorrebbe per la prossima stagione è Milinkovic-Savic della Lazio. Il prezzo del serbo è salato, ma l’Inter ha un asso nella manica per arrivare allo scopo: Mauro Icardi. Ma c’è di più…

Icardi sarà acquistato a titolo definitivo dal PSG?

Stando alle ultime notizie provenienti dalla Francia, il PSG ha seriamente intenzione di riscattare Icardi dopo le convincenti prestazioni in questi ultimi mesi. L’argentino è oramai un titolare fisso nella squadra di Tuchel e la dirigenza francese è disposta a versare i 70 milioni necessari per l’opzione d’acquisto. Oltre a Icardi, i parigini dovranno far fronte a un eventuale addio di Thiago Silva e Leonardo avrebbe puntato Skriniar, centrale titolare nerazzurro. Il prezzo dello slovacco ammonta 100 milioni di euro e aggiunti ai 70 di Icardi, l’Inter avrebbe tutte le carte in regola per acquistare Milinkovic-Savic dalla Lazio (fonte calciomercatonews). La trattativa è ancora tutta da definire, ma la cosa che sembra più probabile al momento è la cessione di Icardi al PSG per 70 milioni. Da questa cifra, l’Inter dovrà ripartire per costruire il proprio centrocampo.