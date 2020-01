Inter, Pandev pronto a tornare in nerazzurro

Inter, calciomercato chiuso? Macchè, infatti secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbe un’indiscrezione da far solleticare la pelle dei tifosi nerazzurri. Secondo il noto esperto di calciomercato di Sky Sport, Di Marzio, l’Inter dopo il possibile passaggio di Olivier Giroud alla Lazio, starebbe pensando di completare l’attacco con l’ ingaggio di Goran Pandev che chiuderebbe la carriera in nerazzurro. Per ora è solo una suggestione, ma Conte potrebbe riavere in rosa uno dei protagonisti dell’Inter del triplete nella stagione 2009-2010. Il calciatore macedone fu protagonista in nerazzurro con 68 presenze e 8 reti in quella magnifica annata e nell’annata successiva, la stagione 2010-2011. Pandev ha da poco compiuto 36 anni e ha anche annunciato l’addio al calcio giocato al termine di questa stagione ed è attualmente uno degli uomini di maggior rilievo nelle fila del Genoa. Nella stagione attuale Pandev ha totalizzato ben 18 presenze con 5 gol realizzati. Dunque Marotta e Ausilio sarebbero pronti a lavorare per riportare in nerazzurro Pandev nelle ultime ore di calciomercato, con una formula che dovrebbe essere quella del prestito secco per 6 mesi.

Pandev, ecco la sua carriera

Pandev ha iniziato la sua carriera di calciatore prima nelle giovanili del Belasica, società macedone, per poi passare proprio nelle giovanili dell’Inter nel 2001-2002 senza mai esordire in Serie A. Nella stagione 2002-2003 passa allo Spezia dove in 22 presenze realizza 4 reti e nella stagione successiva si trasferisce all’Ancona dove in 20 presenze realizza 1 rete. Poi arriva il grande salto, Pandev passa alla Lazio dove tra il 2004 e il 2009 realizza 48 gol in 159 presenze. Poi si trasferisce all’ Inter dove in 68 presenze realizza 8 reti. Dal 2011 al 2014 gioca con la maglia del Napoli dove realzza 19 gol in 92 presenze, poi arriva l’avventura in Turchia al Galatasaray dove nel 2014-2015 gioca solo 4 volte senza realizzare nemmeno un gol. Dal 2015 sino alla stagione attuale è al Genoa dove in 108 presenze finora ha realizzato 17 reti.