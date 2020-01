Inter, tra Coppa Italia e calciomercato: il punto della situazione

Dopo la frenata casalinga contro il Cagliari in Serie A grazie alla quale ha comunque guadagnato un punto dalla Juventus, l’Inter di Antonio Conte è pronta a ripartire dalla Coppa Italia e dalla sfida in programma Mercoledì al San Siro contro la Fiorentina di Iachini.

I nerazzurri vogliono continuare la propria avventura nella Coppa Nazionale in quanto è un trofeo che manca da troppo tempo nella bacheca dei nerazzurri e soprattutto perché ‘vincere aiuta a vincere’ quindi, fare bene in questo torneo, può essere un buon viatico per le altre competizioni in cui la squadra di Conte è impegnata. L’Inter inoltre si deve anche impegnare ad invertire quella tendenza negativa che la vede eliminata ai quarti di finale di Coppa Italia da ben tre anni di fila, mentre la Fiorentina lo scorso anno ha rifilato un clamoroso 7-1 alla Roma ed è stata una delle rivelazioni di questa competizione.

Per ciò che concerne le probabili formazioni che scenderanno in campo sono le seguenti:

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, D’Ambrosio; Lautaro Martínez, Alexis Sánchez. All. Antonio Conte

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; F.Chiesa, Cutrone. All. Beppe Iachini

Arbitro: Daniele Doveri, sezione di Roma 1

Ovviamente vi sono ancora diversi dubbi da sciogliere per entrambi gli allenatori (in particolare per Conte c’è il dubbio Lukaku/Sanchez, ndr.) ma in linea di massima questi dovrebbero essere i 22 protagonisti che scenderanno in campo al San Siro.

Inter, tra Coppa Italia e il calciomercato: ci sarà un altro colpo last minute?

Mentre Antonio Conte prepara la sfida contro i ‘viola’, oltre all’imminente ufficialità di Eriksen, i dirigenti nerazzurri stanno lavorando incessantemente per regalare al proprio allenatore i rinforzi giusti per lottare fino alla fine contro Juventus e Lazio per la conquista di un campionato, che mai come quest’anno, è difficile da prevedere.

Innanzitutto per ciò che riguarda Christian Eriksen, dopo la giornata di Lunedì dedicata alle visite mediche prima all’Humanitas e poi al CONI, a breve ci sarà l’ufficialità e, secondo quanto riportato da goal.com, potrebbe effettivamente accadere che venga convocato già in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma Venerdì sera.

Tutto dipenderà dalla documentazione proveniente da Londra: se dovesse arrivare per tempo, l’ex Tottenham farebbe parte dei convocati che contenderanno ai viola il passaggio del turno alle semifinali, ricordando da vicino un’altra trattativa storica dell’Agosto del 2009: quando Wesley Sneijder giocò da titolare il derby pochi giorni dopo il suo arrivo risultando tra i migliori in campo ed entrando sin da subito nel cuore dei tifosi nerazzurri.

Per ciò che concerne il ‘capitolo centrocampista’, non dovrebbe esserci un colpo negli ultimi giorni di calciomercato in quanto secondo quanto dichiarato da Di Marzio, Matias Vecino è destinato a rimanere a Milano e l’Inter interverrebbe solo se l’uruguaiano dovesse partire.

Diverso è il discorso che riguarda gli attaccanti: su questo fronte Marotta ed Ausilio lavorano per portare a vestire la casacca nerazzurra Olivier Giroud, attaccante francese di grande esperienza, che dovrebbe arrivare a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.