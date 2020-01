Iturbe-Genoa: l’argentino ci riprova, c’è l’accordo

Aveva impressionato tra le fila del Verona per poi deludere clamorosamente con la Roma. Sabatini aveva puntato tutto su di lui, ma nella capitale, l’argentino naturalizzato paraguaiano veniva per lo più deriso che ammirato. Finito poi nei “fenomeni parastatali” del web, il classe 1993 è poi approdato al Torino, deludendo ancora una volta. Terminata l’esperienza europea nel Bournemouth, Iturbe sbarca in Messico tra le fila del Tijuana e Pumas, tornando a brillare.

Nessuno avrebbe scommesso per un suo ritorno in Europa, invece stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky, l’attaccante sarebbe vicinissimo al Genoa.

Accordo raggiunto con il Pumas

Il club ligure avrebbe infatti trovato l’accordo con il Pumas. L’accordo prevede il prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, in base al raggiungimento di un certo numero di presenze. Il rischio di un’altro flop in Italia è molto alto, ma è anche vero che il calciatore ha disputato delle ottime partite con la maglia del Verona nel 2013-14, all’epoca allenato da Mandorlini. L’attuale tecnico del Padova fu l’unico a tirare fuori il massimo da Iturbe. Bei ricordi. A Genova rivogliono quell’Iturbe e pure il calciatore vuole tornare a dire la sua in Europa, dopo l’esilio messicano. La trattativa sembra oramai essere agli sgoccioli. Iturbe ha voglia di riscatto.