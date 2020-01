Januzaj-Roma, contatti con il talento belga ex United

La Roma è ancora alle prese con colui che avrà il compito più difficile da qui fino alla fine della stagione: sostituire Niccolò Zaniolo. Il talento della società capitolina starà fuori per molto mesi dopo la rottura del crociato e Fonseca vuole sostituire il giovane, con qualcuno di esperienza e di qualità assoluta. La pista che portava a Politano pare essere sfumata e Pallotta sta monitorando altri calciatori.

Rimane aperta la pista che porta a Shaqiri del Liverpool, dato che lo svizzero non gioca con continuità con la maglia Reds. Nonostante ciò, l’ex Inter è apprezzato da Klopp e dalla sua tifoseria. Il tecnico tedesco lo giudica utile alla causa della sua squadra. Oltre a questo, c’è anche da considerare il cattivo passato di Shaqiri in Italia con la maglia dell’Inter. Il classe 1992 non si ambientò in Italia e forse potrebbe rinunciare a voler tornare nel nostro campionato.

Januzaj l’uomo giusto per la Roma?

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i giallorossi sarebbero sulle tracce di Adnan Januzaj. L’ex Manchester United – ora in forza alla Real Sociedad – non si trova bene in Liga e possiede caratteristiche tali da poter essere considerato un buon sostituto di Zaniolo: grande corsa, dribbling, tecnica e tiro dalla distanza sono nelle corde del belga, che fino ad adesso non ha mai espresso pienamente le sue indubbie qualità. Roma potrebbe essere la piazza giusta per lui?