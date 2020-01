Juventus-Cagliari. Alle ore 15 all’ ‘Allianz Stadium’ la Juventus di Maurizio Sarri ospita il Cagliari di Rolando Maran, il match è valido per la 18.a giornata del campionato di Serie A. I bianconeri vogliono riscattarsi dopo la sconfitta del King Saud University Stadium di Riyadh in Arabia Saudita nella finale di Supercoppa Italiana persa contro la Lazio per 3-1, gli uomini di Sarri sono in testa alla classifica in compagnia dell’Inter con 42 punti (13 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta) ed in campionato giungono dalla vittoria esterna per 1-2 contro la Sampdoria. I sardi invece stanno svolgendo un ottimo campionato ed occupano la 6.a posizione in classifica con 29 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) anche se la squadra di Maran nelle ultime uscite ha rallentato un pò ed è reduce da due sconfitte consecutive contro la Lazio per 1-2 alla ‘Sardegna Arena’ e l’ Udinese per 2-1 alla ‘Dacia Arena’.

Juventus-Cagliari sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, coaudivato dai signori Liberti e Bottegoni, mentre il quarto uomo sarà Volpi. Al VAR ci sarà Banti con Cecconi, assistente AVAR.

Per le probabili formazioni del match, CLICCA QUI.

Juventus-Cagliari, come seguire il match in tv e streaming

Juventus-Cagliari, info diretta tv e streaming. Questo match della 18.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Calcio 2, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Juventus-Cagliari, i precedenti. I confronti diretti giocati a Torino tra le due squadre sono 38 con un bilancio nettamente in favore dei bianconeri con 22 vittorie contro le sole 2 affermazione dei sardi, mentre sono 14 i pareggi. Nella passata stagione la gara fu vinta dalla Juventus con il punteggio di 3-1 grazie alla reti di Dybala, autorete di Bradaric e Cuadrado per i bianconeri e momentaneo pareggio sardo di Joao Pedro.