Juventus, le dichiarazioni fuori luogo di Sarri e il sogno Guardiola che non è sfumato

Le dichiarazioni di Sarri post partita non sono piaciute in casa bianconera segno di un rapporto non del tutto idilliaco con un sogno Guardiola sullo sfondo.

E’ stato un lunedì di fuoco in casa bianconera: dopo la sconfitta contro il Napoli, la Juventus ha dovuto fronteggiare anche le dichiarazioni scomode di Maurizio Sarri che, in conferenza, ha dichiarato di esser contento di aver perso contro i suoi ex ragazzi del Napoli dichiarazioni che non sono passate inosservate e che hanno scatenato non poche polemiche tra i social e, soprattutto, nella dirigenza che ha fronteggiato Sarri a seguito di queste parole. Tutto ciò nasce perchè tra bianconeri e Sarri non è mai scattato il feeling, segno di un rapporto più freddo e distaccato rispetto agli ultimi allenatori del passato con Conte e Allegri.

Chiuso il fronte Sarri, la Juventus si butta sul mercato preparando dei colpi più per la sessione estiva che quella attualmente in corso: dopo aver chiuso per Kuluvseski, i nomi sulla lista di Fabio Paratici sono quasi sempre gli stessi ovvero Mauro Icardi, attualmente in prestito al Psg ma ancora non confermato il riscatto, il ritorno di Paul Pogba e si tratta anche per Marcelo per rinforzare ulteriormente una rosa già competitiva. Il dettaglio che salta all’occhio, però, è che sono tutti giocatori che sono sempre stati sulla lista di un altro allenatore ovvero Pep Guardiola: l’allenatore spagnolo gradirebbe la destinazione Torino specie se, in questa stagione, uscirà dal Manchester City senza Champions League cosa che porterebbe la società inglese ad investire su un altro allenatore. A fine stagione, dunque, ci potrebbe essere il divorzio tra Sarri e Juventus con i bianconeri che cercheranno, già da ora, di portare fortemente a Torino Pep Guardiola con cui c’è già una bozza d’accordo.