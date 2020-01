Juventus-Parma 2-1, la Juventus allunga sull’Inter

CR7 ABBATTE IL PARMA CON UNA DOPPIETTA

La Juventus batte 2-1 il Parma nel posticipo della domenica sera della prima giornata di ritorno e allunga di +4 sull’Inter, fermata dal Lecce con il risultato di 1-1. La partita rimane sullo 0 a 0 fino al 43′ quando Cristiano Ronaldo si mette in proprio, dalla sinistra rientra e calcia trovando la deviazione di Darmian che batte Sepe e la Juventus si trova in vantaggio per 1 a 0. La Juventus non abbassa i ritmi e all’ultimo minuto di recupero del primo tempo prende il palo con il piattone di Ramsey. Inizia bene il secondo tempo per la Juventus e al 50′ tacco di Dybala per Danilo ma Sepe respinge la palla sul palo. Il Parma prova a reagire e al 54′ su calcio d’angolo Cornelius (entrato al 45′ per l’infortunio d’Inglese) mette di testa la palla in porta. Dopo solo 4 minuti, Ronaldo riporta avanti la Juventus che incrocia la palla sul secondo palo di piatto su un cross di Dybala. Sarri vuole il 3 a 1 e mette dentro Higuain per avere il Tridente completo in campo, ma ciò non avviene e al 80′ Dybala viene sostituito. Finale con azioni pericolose sia per il Parma che per la Juventus, ma dopo 3 minuti di recupero la partita finisce 2 a 1 e la Juventus si ritrova a +4 dall’Inter.

TABELLINO DEL MATCH

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (21′ pt Danilo), Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey (15′ st Higuain), Ronaldo, Dybala (36′ st Douglas Costa). N.E. Buffon, Pinsoglio, Emre Can, Rugani, Pjaca, Bernardeschi, Coccolo. ALL. Sarri.

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Kucka, Scozzarella (21′ st Sprocati), Hernani, Kurtic, Inglese (45′ pt Cornelius), Kulusevski (43′ st Siligardi). N.E. Alastra, Colombi, Brugman, Dermaku, Laurini, Barillà, Pezzella. ALL. D’aversa.

ARBITRO: Di Bello.

MARCATORI: 43′ e 58′ Ronaldo (Juventus), 55′ Cornelius (Parma).

AMMONITI: 70′ Kurtic (Parma).

ESPULSI : –