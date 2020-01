L’attesissimo quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma è oramai alle porte. Gli uomini di Sarri si stanno godendo il primo posto in classifica, impreziosito dai 4 punti di vantaggio sull’Inter. L’ultima vittoria allo Stadium contro il Parma, ha dimostrato come i vari Cristiano Ronaldo e De Ligt siano tornati in palla: il portoghese va a segno con regolarità oramai da 7 giornate, riuscendo a collezionare ben 16 reti in campionato. Alle spalle del solo Ciro Immobile, primo nella classifica dei bomber con 23 centri. L’olandese invece sta rispondendo alle feroci critiche con prestazioni da veterano, condite da chiusure fondamentali salva risultato come quella contro gli emiliani e proprio contro la Roma all’Olimpico.

Le due compagini infatti, si sono affrontate di frequente e a spuntarla sono stati i bianconeri grazie al 2-1 firmato Demiral e Cristiano Ronaldo. Un match tiratissimo e che ha dato certezza alla Juventus. Meno alla Roma di Fonseca che però è riuscita a tornare sulla retta via espugnando il campo del Genoa. Match dunque molto interessante tra due squadre che senza dubbio, daranno spettacolo. Calcio d’inizio ore 20:45, mercoledì 22 gennaio.

Juventus-Roma diretta tv e streaming, dove vedere Coppa Italia 22 gennaio

Il match di Coppa Italia, Juventus-Roma, in programma mercoledì 22 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro sulle reti Rai, canale Rai Uno. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc, la partita sarà trasmessa tramite Rai.tv, ovvero RaiPlay, app scaricabile e gratuita della Rai. Buona visione!