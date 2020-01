Juventus-Roma, le probabili formazioni: Higuain titolare

Manca un giorno all’attesissimo quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma. In campo potrebbero esserci delle importanti novità per entrambe le squadre. Sarri terrà a riposo due calciatori che in queste ultime apparizioni, sono stati devastanti: De Ligt e Paulo Dybala. L’olandese potrebbe far spazio a Daniele Rugani, chiamato a fare un grande match con il tentativo di convincere la società a non cederlo. La partita che l’ex Empoli disputò contro l’Udinese nell’ottavo di finale della competizione, fu decisamente positiva tanto che il centrale difensivo andò molto vicino al gol colpendo un palo clamoroso.

In quel match, Rugani fece coppia con De Ligt ma questa volta il suo compagno di reparto sarà molto probabilmente Bonucci. In avanti, la Juventus opterà per il tandem offensivo Higuain-Cristiano Ronaldo. Dybala verrà dunque tenuto a riposo dopo le ultime prestazioni positive. In porta, la squadra si affiderà a Gianluigi Buffon, mentre un’altra novità sarà Bernardeschi a ridosso di Cristiano Ronaldo e Higuain nel 4-3-1-2 di Sarri.

Fonseca invece opterà per una Roma dove in attacco non figurerà Edin Dzeko. Il bosniaco verrà fatto riposare e il tecnico portoghese proporrà in avanti Kalinic, supportato da Under, Pellegrini e Kluivert. Una Roma che andrà in cerca dell’impresa allo Stadium dopo la sconfitta con i bianconeri all’Olimpico. Calcio d’inizio mercoledì 22 gennaio, ore 20:45.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo – ALL. Maurizio Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic – ALL. Paulo Fonseca.