Juventus-Roma, lo spot di Salvini durante l’intervallo scatena le polemiche. Il PD si scaglia contro la Rai

Juventus-Roma, scontro Rai-PD per lo spot di Salvini durante l’intervallo. I bianconeri hanno battuto i giallorossi 3-1 nei quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 e aspettano in semifinale la vincente della sfida tra Milan e Torino. La squadra di Sarri hanno dominato il match con le reti di Cristiano Ronaldo, Bentancur e Bonucci che hanno chiuso il discorso qualificazione già nel primo tempo nonostante un tentativo di rimonta della Roma in seguito all’autogol di Buffon. L’incontro è stato trasmesso in diretta tv esclusiva sulle reti di Rai 1 e, a tal proposito, si è innescata una forte polemica in seguito alla messa in onda di uno spot di Porta a Porta nell’intervallo con un’anticipazione dell’intervista a Salvini in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna. In tanti hanno accusato la televisione pubblica di aver strumentalizzato lo share di un match molto seguito per fare campagna elettorale.

Lo spot di Salvini durante Juventus-Roma fa discutere, botta e risposta tra Zingaretti e Bruno Vespa. Il segretario del Partito Democratico non ha gradito la pubblicità della puntata di Porta a Porta nell’intervallo del match e si è scagliato così contro la televisione pubblica su Twitter: “A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l’Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia. E lo chiamano servizio pubblico”. Non è tardata ad arrivare la pronta replica di Bruno Vespa: “Secondo le tradizioni di Porta a Porta Nicola Zingaretti e Matteo Salvini sono stati nostri ospiti entrambi per 53 minuti. Gli spot con Zingaretti e con Salvini sono andati entrambi in onda nell’intervallo delle partite di Coppa Italia. Per una svista della redazione – di cui mi assumo come sempre la responsabilità – il tempo di parola di Salvini e’ stato maggiore di quello di Zingaretti (che ha condiviso lo spazio con Giorgia Meloni) e di maggiore impatto politico. Proporrò alla direzione di Raiuno di riequilibrare le posizioni”. Il calcio è diventato sede di campagna elettorale? Il dibattito è aperto.