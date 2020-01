Juventus: Sarri vuole Allan, cessione Emre Can a breve?

Diciamoci la verità. Sarri ha sempre voluto portare Allan alla Juventus fin da quest’estate. Il problema è che non c’erano le condizioni per farlo. Ora però la musica è cambiata e il centrocampista brasiliano del Napoli, potrebbe lasciare la Campania per approdare nel team campione d’Italia. Il rendimento disastroso del Napoli in questa stagione, sta portando molti calciatori a guardare altrove. Uno di questi è proprio Allan che secondo il Corriere della Sera, sarà bianconero a una sola condizione: se la Juventus cederà Emre Can al Borussia Dortmund.

Il tedesco non rientra assolutamente nei piani di Sarri e la società piemontese vuole fare cassa. Per questo la Juve si sta già movimentando per la cessione dell’ex Liverpool, il quale tornerebbe volentieri in Germania. Per quanto concerne Allan, il mediano è oramai in un ambiente ostile a Napoli.

Reunion con Sarri per Allan?

Ci sarebbero state delle discussioni con la società durante e dopo il famoso post-Salisburgo. I rapporti sono tesi e una chance come quella di poter approdare alla Juventus, non sarà certamente rifiutata dal brasiliano. Quando Allan fu allenato da Sarri, il suo rendimento fu il migliore in Italia tanto da guadagnarsi la considerazione della Nazionale brasiliana. La quale non lo aveva considerato fino a quel monumento. La cura Sarri lo aspetta a Torino. Allan vuole tornare grande.