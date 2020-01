Juventus-Udinese diretta tv e streaming, dove vedere Coppa Italia 14 gennaio

La vittoria in casa della Roma ha riportato la Juventus di Sarri al primo posto in classifica, rigenerando l’ambiente dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio. Ora per Cristiano Ronaldo & co. ci sarà un’altro test importante in Coppa Italia, contro l’Udinese di Gotti. Reduce da tre vittorie consecutive in campionato. Gli occhi di tifosi, stampa e società per quanto concerne quest’ottavo di finale, saranno tutti puntati sul centrale difensivo della Juventus: De Ligt.

L’olandese è entrato a gara in corso contro la Roma, destando una buona impressione ma non convincendo appieno tutti. Ora avrà la chance di rifarsi contro l’Udinese, avversario ostico e pericoloso in avanti. La Juventus vuole lottare su tutti i fronti e non può fallire l’appuntamento con la vittoria allo Stadium, contro la squadra friulana. In questo momento al dodicesimo posto in Serie A. Calcio d’inizio ore 20:45, mercoledì 15 gennaio.

Juventus-Udinese diretta tv e streaming, dove vedere Coppa Italia 15 gennaio ore 20:45

L’ottavo di finale di Coppa Italia, Juventus-Udinese, in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1, canale 1 del digitale terrestre, 501 per la versione HD. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, sarà possibile collegandosi al sito Rai Play. Buona visione!