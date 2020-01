JUVENTUS – UDINESE: tridente e basta.

Queste brevi impressioni su Juventus Udinese del 15 dicembre 2019 sono state scritte il 20 dicembre ma le pubblico solo oggi, alla vigilia dell’incontro casalingo con il Cagliari, per motivi personali. Mi scuso con i lettori del sito.



Il tema del tridente juventino probabilmente ha dominato le dispute da bar nei lunedi mattina delle scorse settimane. Certamente la messa in opera da parte di Sarri ha permesso di dominare la partita con l’Udinese che è apparsa subito spaventata e tremolante di fronte alla potenza di fuoco messa in campo. Il più gratificato da questo schema è stato certamente Ronaldo che porta a casa due gol portando il recente bottino personale a cinque gol in quattro partite. Un po’ meno gratificato forse Higuain che, solo per il lavoro fatto, certamente da migliore in campo, avrebbe meritato un gol.



La partita è stata chiusa nel primo tempo senza particolari incertezze certificando l’evidente disparità di forze in campo. La ripresa ha visto la Juventus meno cattiva, un po’ di spazio per l’Udinese e quindi un po’ di lavoro per Buffon.



Nella ripresa il tridente è finito e Sarri si è permesso di testare un po’ le riserve avendo per altro buoni riscontri. Quindi cosa possiamo dire ? Il tridente andrà sempre così bene? E’ logico pensare che non possa essere sempre impiegato nel futuro. Il comparto difensivo potrebbe avere delle difficoltà con squadre magari più attrezzate, anche e soprattutto caratterialmente, rispetto all’Udinese.



Come al solito staremo a vedere. Buone feste a tutti i lettori di questo sito.