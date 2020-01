Kjaer-Milan: il danese è il rinforzo per Pioli, prestito di 6 mesi

Il Milan vuole cambiare pelle a questa stagione disastrosa. La squadra di Pioli è in cerca di una identità e lo 0-0 casalingo contro la Sampdoria, ha deluso dirigenza e tifoseria. L’arrivo a Milanello di Zlatan Ibrahimovic ha portato entusiasmo all’ambiente, ma come ha ricordato Boban, i problemi da risolvere sono ancora tanti. A cominciare dalla difesa. Se Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli sono due certezze indissolubili, gli altri difensori alla corte di Pioli non convincono affatto.

La dirigenza rossonera è infatti alla ricerca di un difensore di spessore e esperienza da affiancare a Romagnoli, dando più sicurezza a un reparto molto spesso salvato dalle parate di Donnarumma. Gli occhi sono caduti su Simon Kjaer, difensore dell’Atalanta di Gasperini, ma che non rientra nei piani del tecnico dei bergamaschi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, pare essere oramai tramontata la pista che portava a Tobido. Classe 1999 del Barcellona, il quale vorrebbe rimanere in Catalogna.

La pista Kjaer dunque pare farsi davvero interessante e secondo le ultime indiscrezioni, il Milan vorrebbe arrivare al danese tramite la formula del prestito di 6 mesi. Un’innesto che potrebbe rivelarsi utile per Pioli, avendo esperienza internazionale data la sua militanza in squadre come Siviglia o Fenerbahce. La trattativa potrebbe concludersi a breve.