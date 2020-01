Kulusevsky-Juventus, offerto Pjaca al Parma per il trasferimento dello svedese

La Juventus punta a prendere adesso Dejan Kulusevsky. Lo svedese del Parma è seguito da tantissimi top club europei oltre ai bianconeri, ma Sarri è rimasto davvero impressionato dalle doti del calciatore scandinavo. Dotato tecnicamente oltre che aver nelle proprie corde un innato senso per il gol, Kulusevsky ricopre un ruolo cruciale nel Parma di D’Aversa. Il quale non ha assolutamente intenzione di privarsi del calciatore per nessuna ragione, ma la chiamata bianconera pare essere troppo allettante.

Lo svedese è già atterrato a Torino per svolgere le visite mediche di rito. Dunque il suo trasferimento è imminente. C’è solo da stabilire quando. Nelle ultime ore sono balzate diverse notizie in merito al trasferimento del centrocampista e una di questa è quella di un inserimento nella trattativa di Pjaca. L’eterna promessa croata non è proprio riuscita a sbocciare in bianconero, ma potrebbe riscattarsi in un club minore come il Parma. Trovando spazio in una piazza più tranquilla. Secondo il Corriere dello Sport, il calciatore potrebbe essere inserito nella trattativa che potrebbe sbloccare il trasferimento immediato di Kulusevsky in bianconero. L’accordo potrebbe materializzarsi nelle prossime ore se non minuti. A Torino aspettano con ansia l’arrivo di Kulusevsky, uomo di grande fantasia e che potrebbe essere l’arma in più di Sarri anche in Champions League.