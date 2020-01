La madre di Cavani: “Vuole solo l’Atletico”, addio colpa di Neymar?

Il destino di Edinson Cavani sempre sempre più delineato. Il bomber dell’Uruguay è oramai un ex giocatore del PSG e sta cercando una nuova sistemazione. Il classe 1987 vuole una squadra che sia in grado di valorizzare le sue qualità di attaccante d’area di rigore, ma l’ex Napoli vuole anche una nuova sfida in un campionato dove ancora non ha mai giocato. Ovvero la Liga spagnola.

Ad alimentare questo rumors è la madre del calciatore, Berta Gomez, la quale ha rilasciato un’intervista al famoso quotidiano spagnolo AS:

“Mio figlio ha chiesto la cessione al PSG. Lui vuole giocare nell’Atletico Madrid. Se non è adesso, magari in estate. Sarebbe brutto se così non fosse perché lo desideriamo da anni. Però non dipende da mio figlio se non dal PSG e dall’Atletico Madrid”.

Addio al PSG, c’è di mezzo Neymar?

La madre di Cavani ha affermato che l’addio al club parigino è desiderato da anni, sia da Cavani che dalla famiglia. Tutto ciò potrebbe essere stato causato dall’arrivo di Neymar nel PSG. I rapporti tra Edinson e O’Ney sono sempre stati tesi, tanto che l’uruguaiano e il brasiliano si sono più che altro “sopportati” all’interno dello spogliatoio. Forse l’addio di Cavani al team francese, è dovuto anche agli attriti con l’ex Barcellona.