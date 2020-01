La rivincita di Wanda Nara: Icardi ha conquistato Parigi

Segna sempre lui e il PSG vola anche in Coppa di Lega. Il roboante 6-1 rifilato al Saint-Etienne ha come protagonista assoluto una vecchia conoscenza del calcio italiano: Mauro Icardi. L’attaccante argentino ha conquistato Parigi e lo ha fatto a modo suo: con il gol. I tre gol di ieri sono solo una parte del bottino. Sono ben 17 le reti messe a segno da Icardi con la casacca parigini in 19 apparizioni. Un impatto devastante e che non si limita solamente alla Ligue 1, dato che Maurito ha dimostrato di essere decisivo pure in Champions League. Dove ha trascinato il PSG agli ottavi di finale.

Dopo la pessima stagione scorsa con l’Inter e la bruttissima estate passata isolata, data l’esclusione dal nuovo progetto nerazzurro targato Antonio Conte, in molti pensavano a una carriera in salita per il prolifico bomber argentino. Ma così non è stato e i meriti del suo trasferimento sotto la Torre Eiffel non vanno solamente alle doti tecniche di Icardi, ma anche alla sua moglie/procuratrice: Wanda Nara. La prorompente e bellissima argentina ha condotto alla perfezione il passaggio del classe 1993 a Parigi, dimostrando lucidità e coraggio nello scegliere la meta migliore per il suo assistito. Una rivincita nei confronti dei più maligni, i quali dubitavano delle doti di procuratore di Wanda. Se Icardi è rinato ed è riuscito a trovare una squadra adatta alle sue qualità tecniche, il merito va alla coraggiosa moglie/procuratrice. Mettersi in gioco in questo ambiente, non è mai stato facile per nessuno. Wanda è riuscita nell’interno, restituendo al calcio un campione che sembrava smarrito.