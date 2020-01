Lazio, fanno discutere le parole di Immobile dopo Napoli-Lazio

La partita andata in scena Martedì 21 Gennaio al San Paolo, valida per l’accesso alle Semifinali di Coppa Italia, tra il Napoli di Gennaro Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi ha lasciato non poche polemiche.

Il match ha decretato il passaggio del turno del Napoli che si è imposto per 1-0 ma in 90 minuti di grande spettacolo caratterizzato da quattro pali, due espulsioni e un rigore sbagliato da quel Ciro Immobile che, dopo 20 giornate di Serie A, è alla guida stabile della classifica cannonieri con 23 reti.

Il calciatore napoletano, secondo quanto riportato da goal.com, è stato vittima dell’ilarità dei tifosi partenopei per l’errore dal dischetto ed ha pubblicato il seguente post su Instagram:“Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”.

Intanto Ciro Immobile e la Lazio devono necessariamente dimenticarsi della sconfitta e delle polemiche del San Paolo in quanto Domenica allo Stadio Olimpico alle ore 18.00, c’è in programma la partita che vale una stagione: il Derby della Capitale contro la Roma di Fonseca. Partita cruciale anche per alimentare le speranze di lottare fino alla fine per quello scudetto che ad inizio stagione sembrava impossibile ma che ora può essere una realtà concreta.