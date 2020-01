Lazio-Sampdoria. Alle ore 15 allo stadio ‘Olimpico’ di Roma la Lazio di Simone Inzaghi ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri, il match è valido per il posticipo della 19.a giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti sono terzi in campionato con 42 punti conquistati (13 vittorie,3 pareggi e 2 sconfitte) ed hanno da recuperare la gara interna contro il Verona. Lazio reduce anche dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Cremonese che è valso il quarto di finale contro il Napoli.

I blucerchiati, invece, occupano la 16.a posizione con 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci dall’importante vittoria contro il Brescia per 5-1.

Lazio–Sampdoria sarà arbitrata dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova, che verrà coaudiuvato dai signori Vivenzi e Lo Cicero, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Al VAR ci sarà Manganiello, mentre Costanzo sarà l’assistente Avar.

Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni. QUI LAZIO- Inzaghi si affiderà al 3-5-2 con Strakosha in porta; i tre difensori saranno Luiz Felipe, Acerbi e Radu; a centrocampo giocheranno Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Aberto e Jony; la coppia d’attacco sarà formata da Caicedo e Immobile. QUI SAMPDORIA- Ranieri risponderà con il 4-4-2 con Audero in porta; i due terzini saranno Bereszynski e Murru con Colley e Chabot al centro della difesa; i due esterni saranno Thorsby e Jankto con Vieira ed Ekdal a formare la mediana; in attacco spazio alla coppia formata da Gabbiadini e Quagliarella.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Aberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Lazio-Sampdoria, come seguire il match in tv e streaming

Lazio-Sampdoria, info diretta tv e streaming. Questo anticipo della 20.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Calcio 2, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Lazio-Sampdoria, i precedenti. Sono 115 i confronti complessivi tra queste due squadre, la Lazio ha vinto per ben 52 volte contro le 27 vittorie dei blucerchiati, mentre 36 sono i pareggi. Nella passata stagione all’ Olimpico terminò 2-2 con reti di Quagliarella, Acerbi e nel finale convulso arrivarono le reti di Immobile su rigore e di Saponara al 10′ minuto di recupero. La gara d’andata invece si è conclusa con un netto successo esterno della Lazio per 0-3.