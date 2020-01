Lecce-Torino, precedenti in Serie A

Domenica 2 Febbraio alle ore 18.00, allo stadio Via Del Mare, è in programma lo scontro fra il Lecce di Liverani ed il Torino di Walter Mazzarri, reduce dalla cocente sconfitta casalinga in casa con L’Atalanta per 0-7. Nel frattempo andiamo a rivedere alcuni precedenti in terra pugliese, che, a dire il vero non sono tantissimi, fra le due formazioni. Lecce-Torino 3-3: Correva l’anno 2009. I giallorossi guidati da Mario Beretta pareggiano 3-3, al termine di una gara entusiasmante, contro il Toro del tecnico Walter Novellino, con la doppietta di Gianni Munari e la marcatura dell’argentino Josè Nacho Castillo. Lecce-Torino 2-1: Match del campionato 1999-2000. I salentini di Alberto Cavasin piegano i granata, allora allenati dal compianto Emiliano Mondonico, con le reti di Alessandro Conticchio e David Sesa. Lecce-Torino 1-2: Campionato 1993-1994. Alla compagine pugliese non è sufficiente il gol di Paolo Baldieri, in quanto alla fine deve soccombere contro i piemontesi di Mondonico, che portano a casa i tre punti grazie a Silenzi e Venturini.

Lecce-Torino 3-1: Stagione 1988-1989. Il sodalizio di Sor Carletto Mazzone travolge 3-1 gli ospiti, allora guidati da Claudio Sala, con le reti di Juan Barbas, Paolo Benedetti e Riccardo Paciocco. In quell’occasione i salentini conquistano la salvezza all’ultima giornata, condannando gli avversari alla Serie B dopo circa 29 anni.