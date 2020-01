Lione-Brest diretta tv e streaming, dove vedere Coppa di Lega Francia 8 gennaio

Partono questa sera i quarti di finale di Coppa di Lega in Francia. Il Lione di Memphis Depay – prossimo avversario della Juventus nell’ottavo di finale in Champions League – se la vedrà con il Brest. Squadra che milita nei bassi fondi della Ligue 1. Impegno dunque abbastanza agevole per gli uomini allenati da Garcia.

L’ex tecnico della Roma non sta convincendo del tutto alla guida del Lione. Il dodicesimo posto in classifica non è un buon biglietto da visita in vista del difficilissimo ottavo di finale contro la compagine di Sarri, ma l’ultimo risultato nel 1/32 di Coppa di Francia contro il Bourg en Bresse lascia ben sperare (7-0). L’obiettivo del Lione è quello di raggiungere la zona europea in Ligue 1, ma anche di ben figurare nelle varie coppe nazionali ed europee. Depay potrebbe essere indisponibile per la sfida di questa sera, ma un’altro giocatore da osservare è senza dubbio il talento Aouar, così come l’attaccante Dembele. Una sfida importante per la stagione e per la panchina di Garcia. Per il Lione è vietato fallire. Calcio d’inizio ore 18:45, mercoledì 8 gennaio.

Lione-Brest diretta tv e streaming, dove vedere Coppa di Lega Francia mercoledì 8 gennaio

Il match valido per il quarto di finale di Coppa di Lega francese, Lione-Brest, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Buona visione!