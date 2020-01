Liverpool, difesa insuperabile: il segreto? Spendere bene sul mercato

Ennesima vittoria del Liverpool. Ennesimo match senza subire gol. Le prestazioni della difesa di Jurgen Klopp sono sempre più devastanti. Anche nel match di ieri contro il Manchester United, i Reds hanno dimostrato una solidità difensiva fuori dal comune, non rinunciando mai a un cliché oramai assodato: la spinta offensiva dei due terzini Alexander-Arnold e Robertson. La fase difensiva del Liverpool in Premier League è perfetta, tanto da fare invidia a molti.

Sono solo 14 le reti subite dai campioni d’Europa in carica in questa stagione di Premier. Il Liverpool non subisce da reti da ben 7 partite di campionato. Gli ultimi due gol subiti infatti risalgono al 4 dicembre scorso nel sentito derby cittadino contro l’Everton. Poi totale perfezione. Qual’è il segreto di tale successo difensivo? La costruzione della difesa di Klopp in questi anni, composta da due acquisti importanti come Virgil Van Dijk e Alisson.

La qualità si paga, ma poi i risultati arrivano

In molti erano scettici riguardo le spese fatte dal Liverpool a livello difensivo in questi ultimi anni. Tante critiche sono piovute addosso alla dirigenza di Anfield, soprattutto per quanto riguardava l’acquisto di Virgil Van Dijk. L’olandese fu pagato 85 milioni di euro dal Southampton nel 2018, ma il suo rendimento è stato determinante fin da subito. Portando alla finale il Liverpool contro il Real Madrid. Atto finale poi perso per due follie di Karius. Proprio gli errori del portiere tedesco, indussero la società inglese ad acquistare un portiere degno di nota: Alisson, proveniente dalla Roma.Il brasiliano ha dimostrato fin da subito di essere un’estremo difensore affidabile, diventando un fattore per la conquista della Champions League nella scorsa stagione. Insomma, la dirigenza Reds e lo stesso Klopp, hanno fatto un lavoro eccezionale nello scegliere gli interpreti giusti arrivando prima degli altri. Se poi ci mettiamo pure le grandi intuizioni a livello di settore giovanile, che hanno permesso di prelevare e fare crescere calciatori come Alexander-Arnold, oppure prelevare Andrew Robertson (sul piede di lasciare il calcio giocato), il merito è ancor più lodevole. Se il Liverpool ha una difesa impenetrabile, non è un caso. La fortuna arriva, ma spendendo bene.