Liverpool-Manchester United diretta tv e streaming, dove vedere Premier League domenica 19 gennaio

Il big match del Merseyside per eccellenza andrà in scena questa domenica in un Anfield infuocato. Liverpool-Manchester United si appresta a caratterizzare la 23a giornata di Premier League, oramai nelle mani dei Reds di Klopp. Non sarà una partita semplice per la capolista, la quale si troverà difronte uno United in crescita. Trascinato dalle prodezze di un grandissimo Marcus Rashford, oramai in stato di grazie e sempre più determinante per i Red Devils di Solskjaer. Un match affascinante data la grandissima rivalità che c’è tra le due squadre.

Lo United è stato capace di battere i cugini del City nella loro tana in questa stagione. Dunque l’11 di Old Trafford è una compagine imprevedibile. Una mina vagante difficile da decifrare e che potrebbe mettere in difficoltà la miglior difesa del campionato. Van Dijk & co. si stanno dimostrando ancora una volta un muro difficile da penetrare anche in questa stagione. C’è grande attesa anche per il nuovo acquisto dei Reds proveniente dal Red Bull Salisburgo: Minamino. Calcio d’inizio ore 17:30, domenica 19 gennaio.

Liverpool-Manchester United diretta tv e streaming, dove vedere Premier League 19 gennaio

Il match di Premier League, Liverpool-Manchester United, in programma domenica 19 gennaio, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Sky, piattaforma che detiene i diritti della Premier. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, consigliamo di scaricare l’app Sky Go. Disponibile per tutti gli abbonati Sky. Buona visione!