Liverpool sogna Mbappe, Fabinho: “Voglio giocare ancora con Kylian”

I tentennamenti da parte di Kylian Mbappe per quanto concerne il rinnovo di contratto con il PSG, stanno alimentando tanti rumors di mercato riguardanti il talento transalpino. Il 21enne è il calciatore più desiderato del momento nonché il più costoso in assoluto. Il CIES ha riportato come il valore di Mbappe stia aumentando di anno in anno, arrivando per il momento a ben 265 milioni di euro. Cifra monstre che in pochi si possono permettere.

Sognare però non costa nulla e il Liverpool di Jurgen Klopp ha puntato da tempo il campione del mondo 2018. Così come la Juventus di Sarri, avvantaggiata dal fatto di avere in squadra Cristiano Ronaldo. Idolo di Mbappe. C’è però un’altro calciatore caro a Kylian, che seppur non essendo uno dei suoi idoli è stato un suo compagno di squadra nel Monaco. Stiamo parlando del brasiliano Fabinho che ha speso parole al miele nei confronti del classe 1998 parigino durante un’intervista a Telefoot:“Mbappe? Vorrei che venisse qui al Liverpool”.

Ciò potrà essere determinate per portare Mbappe a Anfield. Potrebbe essere, così come potrebbe essere decisivo lo sponsor che il Liverpool avrà il prossimo anno: la Nike. Mbappe è testimonial ufficiale del brand americano e ciò potrebbe rivelarsi utile a finalizzare un trasferimento che si rivelerà il più caro della storia del calcio.