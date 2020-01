Llorente-Inter: lo spagnolo piace a Conte, Politano la chiave?

L’Inter di Antonio Conte è alla continua ricerca di un’attaccante per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il tecnico pugliese vuole dei ricambi per le due punte di diamante Lukaku e Lautaro Martinez. Sta proseguendo la trattativa per arrivare a Giroud del Chelsea, ma intanto i nerazzurri stanno sondando altri nomi. Tra questi c’è una vecchia conoscenza di Conte: Fernando Llorente del Napoli.

L’attaccante spagnolo non sembra proprio passare di moda. L’ex Tottenham ha lasciato un’ottimo ricordo a Conte quando lo allenò nella Juventus. L’iberico siglò reti importanti con i bianconeri, sia a livello italiano che europeo. Attaccante d’area di rigore, Llorente non è certamente un gran corridore come lo può essere Lukaku o Lautaro, ma è certamente in grado di sfruttare i cross provenienti dalle fasce. Molto propositive nel gioco imbastito da Conte.

Scambio Llorente-Politano all’orizzonte?

La chiave per via che Llorente arrivi in nerazzurro pare essere Politano. L’esterno dell’Inter non rientra nei piani di Conte e potrebbe essere inserito nella trattativa. A riportare tale indiscrezione è La Gazzetta dello Sport. In questo momento, tale scambio sembra più che una possibilità dopo il fallito trasferimento di Politano alla Roma. L’Inter vuole disfarsi del calciatore e prendere un’attaccante utile alla proprio squadra. Dunque la trattativa potrebbe essere già in stato avanzato.