Manchester City-Port Vale, info tv FA Cup, streaming e diretta tv del match 4 gennaio

Il titolo di Premier League sembra oramai sfumato e il Manchester City pensa oramai alle coppe che restano per salvare questa stagione. Inutile negare che gli Sky Blues vogliano portare a casa la tanto desiderata Champions League ma non c’è solo la coppa dalle grandi orecchie nel mirino di Guardiola. Riparte infatti la FA Cup con i suoi 1/32 di finale.

I Citizens per l’occasione affronteranno il Port Vale. Squadra che milita nella League Two in Inghilterra e che è al momento al 10 posto in classifica. Avversario dunque assolutamente non insormontabile per i campioni in carica di Premier League. Guardiola con ogni probabilità utilizzerà una formazione rimaneggiata per l‘occasione con il tentativo di far riposare alcune prime linee. Probabilmente sarà della partita Sergio Aguero. L’argentino deve recuperare dall’infortunio e accumulare più minuti possibile per tornare al top. I segnali sono incoraggianti dato che El Kun è andato in gol contro lo Sheffield United. Forse anche Raheem Sterling sarà impiegato dati i pochi minuti disputato nell’ultima di campionato contro l’Everton. Calcio d‘inizio ore 18:31, sabato 4 gennaio.

Manchester City-Port Vale, streaming e diretta tv, dove vedere match FA Cup sabato 4 gennaio

Il match di FA Cup, Manchester City-Port Vale, in programma sabato 4 gennaio alle ore 18:31, sarà disponibile per lo streaming e la diretta tv su DAZN. Per la visione in streaming, DAZN offre l’app apposita algo abbonati che la potranno scaricare sul proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!