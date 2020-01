Mantova-Vigor Carpaneto streaming gratis e diretta Tv Serie D: dove vedere il match del 26/1

Domenica 26 gennaio, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie D girone D tra Mantova-Vigor Carpaneto. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Danilo Martelli di Mantova. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I biancorossi, infatti, hanno vinto per 2-1 in casa contro la Sammaurese ed hanno pareggiato per 2-2 in trasferta contro il Lentigione. La Vigor Carpaneto, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e un pareggio nelle due ultime uscite stagionali. I biancoazzurri, infatti, hanno perso per 3-2 in trasferta contro il Sasso Marconi Zola ed hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Mezzolara. Il Mantova è attualmente primo in classifica a quota 46 punti. Il Vigor Carpaneto occupa la quindicesima posizione in classifica a quota 19 punti.

Mantova-Vigor Carpaneto: streaming gratis e diretta Tv

Mantova-Vigor Carpaneto, gara della ventunesima giornata del campionato di Serie D girone D, in programma domenica 26 gennaio alle ore 14:30 sarà visibile in chiaro e in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su pc, tablet e qualsiasi altro dispositivo elettronico, collegandosi al sito ufficiale del canale tv Sportitalia.