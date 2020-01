Mbappe, Juventus scavalcata dal Real: pronti 200 milioni + un giocatore

La trattativa tra la Juventus e il PSG per Kylian Mbappe potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Il giovane talento 21enne del PSG non vuole proseguire la propria avventura calcistica in patria. L’attaccante ha oramai dimostrato di essere il migliore in patria, facendo a fette tutte le difese della Ligue 1. Mbappe vuole misurarsi con squadre tatticamente più preparate e con campioni ancor più di spessore.

Il Real Madrid lo tallona da tempo e le merengues sembrano proprio i candidati principali per assicurarselo. Secondo Don Balon, la Casa Blanca starebbe preparando un offerta irrinunciabile: 200 milioni di euro più il talento brasiliano Vinicius Jr. Il brasiliano non sta convincendo Zinedine Zidane, con il quale non c’è assolutamente un gran rapporto date le tante tribune di questa stagione. Zizou preferisce Rodrygo Goes a Vinicius Jr e avere lui, Mbappe e Hazard garantirebbe un trio offensivo atomico. La Juventus pare dunque essere tagliata fuori dalla corsa all’ex Monaco, a meno che Agnelli non voglia fare un sacrificio per portarlo a Torino. L’impresa è ardua ma come nessuno aveva pronosticato gli acquisti di Cristiano Ronaldo e De Ligt, anche questo trasferimento potrebbe essere possibile. Tutto rimandato alla prossima estate dove Mbappe – qualora il PSG non vinca la Champions – lascerà Parigi.