Mbappe sempre più “illegale”: il suo “quasi gol” di rabona diventa virale (VIDEO)

Il match disputato ieri sera da Kylian Mbappe contro il malcapitato Saint Etienne, è un qualcosa che sarà difficile da dimenticare per i tifosi del PSG. Presenti al Parco dei Principi di Parigi. La partita disputata dal talento francese è stata devastante. Oramai è una consuetudine potremmo dire. Gli strappi a superare la difesa avversaria in un nano secondo, i dribbling fulminei, i doppi passi, i gol e le giocate in velocità contraddistinguono questo calciatore fin dai tempi del Monaco. Dove già a 18 anni, Kylian faceva a fette le difesa avversarie senza alcun riguardo.

Rabona da fantascienza

Ieri però, Mbappe voleva andare oltre. Voleva lasciarci un’altra gemma, e per poco ci riesce. Il CIES lo valuta 265 milioni di euro, e questa cifra fa di lui il calciatore più costoso del momento. Qualora fosse andata in porto la giocata di ieri contro il Saint Etienne – la quale ha tenuto con il fiato sospeso tutto il Parco dei Principi – il prezzo del francese sarebbe ulteriormente schizzato a oltre 300 milioni. Mbappe ha infatti tentato un gol impossibile di rabona, addirittura a giro da fuori area. Il pallone è però sfortunatamente terminato sul fondo, facendo disperare tutti gli appassionati di calcio. Incluso lo stesso Mbappe. Un gesto tecnico bellissimo, quanto folle da parte di un calciatore “illegale”. Qui sotto potete gustarvi il gesto tecnico dell’attaccante del PSG: