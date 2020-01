Mbappe: “Verratti fenomeno, è un giocatore impressionante”

Quando si parla di un calciatore del PSG, è facile pensare ai soliti nomi più “mainstream”. Possiamo citare Mbappe, Neymar o Icardi, ma spesso dimentichiamo che in questa squadra militano calciatori come Thiago Silva e il nostro Marco Verratti. L’italiano classe 1992 ha raggiunto la sua maturazione calcistica oramai da tanto tempo, essendo diventato uno dei migliori calciatori in Francia e in Europa. Una perla sbocciata nel Pescara e che è passato dalla Serie B, a giocare a Parigi con Ibrahimovic in un baleno.

Verratti ha bruciato le tappe per via del suo talento immenso, riconosciuto anche dal suo compagno di squadra nel PSG, Kylian Mbappè.

Che complimenti da Kylian!

Il giovane più desiderato del momento ha speso parole al miele per il mediano italiano durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

“Marco è un fenomeno e mi pare sia evidente per tutti. È il calciatore che mi ha impressionato di più da quando sono al PSG. È fortissimo e per me è una fortuna incredibile averlo in squadra”.

Quest’anno è la stagione della possibile consacrazione per il PSG a livello europeo. Lo sarà anche per Verratti? Probabilmente sì, ma ciò avverrà solamente con la vittoria della Champions League o dell’Europeo con la Nazionale di Mancini.