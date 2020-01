Avete presente il detto: “Squadra che vince non si cambia?“. Ecco, nel contesto calcistico vale non solo su quello che si vede in campo, ma anche per il calciomercato di gennaio: specialmente se vogliamo evidenziare la capacità di saper trovare talenti sconosciuti per potenziare al meglio la propria rosa. L’Atalanta è sicuramente una di quelle squadre che fa dello scouting la sua arma migliore: colpi su colpi e tante plusvalenze che sono valse la fortuna della Dea (in risultati e mercato). Dopo Trincao spunta un secondo nome, ma stavolta per la fascia laterale. Ecco tutti i dettagli della situazione.

SPUNTA CZYBORRA: VECCHIA SCUOLA DI GOSENS – Il nome che risulta in casa Atalanta è di Czyborra: esterno classe 1999 proveniente dalla squadra olandese Heracles (la stessa di un certo Robin Gosens che qui a Bergamo sta regalando emozioni sulla fascia sinistra). Tecnicamente parlando fa della velocità il suo punto di forza, ed è dotato di una buona capacità per quanto concerne i traversoni. Sul ragazzo c’è anche il Parma, ma l’interessamento della Dea c’è. Certo, non siamo arrivati ad una vera e propria trattativa, ma i nerazzurri hanno bisogno di un velocista promettente e bravo anche con i cross in mezzo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.