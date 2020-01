Mertens out! Il belga del Napoli salterà il match con l’Inter

Brutte notizie per il Napoli e Gennaro Gattuso. L’attaccante belga, Dries Mertens, sarà costretto a saltare l’importantissimo big match contro l’Inter a causa di un infortunio. A dare la notizia è Sky Sport: il calciatore belga è già volato in Belgio per dei speciali trattamenti riguardo a dei problemi muscolari che lo affliggono da molto tempo. Infatti i problemi fisici del classe 1987 non sono un mistero dalle parti di Napoli, dato che si è spesso allenato a parte con i partenopei. Ora la società campana spera che l’attaccante risolva una volta per tutte questo fastidioso problema, che lo sta affliggendo oramai da troppo tempo.

Il big match del 6 gennaio perde così uno dei protagonisti assoluti. Un vero peccato per lo spettacolo. A essere felice sarà sicuramente l’Inter che avrà così vita più facile in difesa con l’assenza del belga. Il Napoli dovrà pure fronteggiare altre importanti assenze come quelle di Koulibaly e Maksimovic. Non sarà un partita semplice dunque per Gennaro Gattuso, costretto a ridisegnare la propria squadra in vista di questo importante impegno stagionale contro la prima della classe. Mertens dovrebbe far rientro alla base a partire dalla prossima settimana. Gattuso spera di avere al 100% l’attaccante per i prossimi impegni di campionato e Champions League.