Milan-Florentino: il talento del Benfica arriverà in rossonero?

In quest’ultimo periodo, il Milan di Stefano Pioli sembra aver superato il periodo difficile post-Giampaolo, inanellando tre vittorie consecutive tra campionato e coppa. La cura Ibrahimovic sembra funzionare, ma la dirigenza rossonera vuole pensare al futuro. Tentando di scovare qualche talento interessante. Stando alle ultime indiscrezioni, Maldini e Boban stanno cercando a tutti i costi un calciatore di prospettiva e l’avrebbero trovato in Florentino, talento 20enne in forza al Benfica.

La dirigenza rossonera avrebbe già avuto un colloquio con l’agente del giocatore, Bruno Carvalho Santos e l’idea del Milan sarebbe quella di opzionare il giocatore a partire da adesso.

Affare concluso con il prestito biennale?

Stando a quanto riporta il quotidiano Tuttosport, il Milan starebbe pensando a un prestito biennale con diritto di riscatto. Ancora non è chiaro se il Benfica voglia fare cassa immediatamente. Ciò che è certo è che il Benfica guadagnerà una montagna di soldi con la cessione del centrocampista, astro nascente del calcio portoghese. Addirittura paragonato a Paul Pogba per la sua grande tecnica e dinamicità. Molto probabilmente, la trattativa andrà in porto in estate, dato che il Benfica difficilmente si priverà del giocatore. Utilissimo agli encarnados in questa stagione, nonostante la giovane età. Il Milan può aspettare.