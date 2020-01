Milan, Suso ha chiesto la cessione: ritorno in Spagna per lui?

L’esperienza di Suso al Milan sembra essere davvero terminata. Dopo alcuni mesi sottotono, l’addio dello spagnolo sembra oramai imminente, dato che il calciatore avrebbe già incontrato la dirigenza, alla quale avrebbe comunicato l’intenzione di essere ceduto. Suso non vuole perdere il treno che porta a Euro 2020, dove la sua Spagna potrebbe avere un ruolo da protagonista. A riportare l’indiscrezione è il Corriere della Sera.

Il centrocampista non rientra nei piani di Pioli, il quale oramai non lo utilizza più nel suo 4-4-2. L’allenatore rossonero lo usa oramai con il contagocce e l’ex Genoa vuole vederci chiaro riguardo il suo futuro a Milano. La cifra valida per la clausola rescissoria ammonta a 40 milioni di euro, ma in questo momento pare non esserci nessun club disposto a spendere tale cifra per assicurarsi le sue prestazioni. Complici le ultime performance sottotono di Suso, le quali potrebbero abbassare le pretese rossonere.

Tensione Boban-Maldini durante l’incontro

Sempre secondo il Corriere della Sera, durante l’incontro tra Suso e la dirigenza del Milan, Boban e Maldini avrebbero avuto una pesante discussione. Insomma la cessione di Suso sta alimentando tensioni nell’ambiente rossonero, già di per se complesso data la mancanza di risultati in questi ultimi anni di travagliate gestioni societarie. Al momento non è arrivata alcuna proposta concreta per Suso, ma prossimamente la situazione potrebbe sbloccarsi.