Milik ricorda Pino Daniele e si prende il Napoli sulle spalle (FOTO)

Milik ricorda Pino Daniele – Il Napoli dopo una prima parte di stagione da dimenticare spera di rilanciarsi in questo 2020 nel segno di Rino Gattuso sulla panchina. Archiviata la parentesi Carlo Ancelotti gli azzurri devono ritrovarsi in fretta per non rischiare di trasformare in una vera tragedia questa stagione.

Il Napoli di Gattuso è chiamato ad un vero e proprio tour de force che avrà inizio alla Befana contro la capolista Inter di Antonio Conte. La rimonta verso il quarto posto, che vale la Champions, sembra al momento molto difficile ma le qualità a questa squadra non mancano. Tutto dipenderà da come i calciatori si presenteranno in questo nuovo anno, visto che molti sembravano ormai irriconoscibili.

Uno dei pochi a non deludere in questa difficile fase è stato sicuramente Arkadiusz Milik che ora rilancia anche le ambizioni. Nel giorno del ricordo a Napoli di Pino Daniele, a 5 anni dalla sua scomparsa, l’attaccante polacco ha voluto ricordare il cantautore con un messaggio alla squadra ed ai tifosi. Un messaggio ricco di significato per i napoletani, ma anche da vero e proprio leader. Ecco il messaggio: