Moggi: “La Juventus vince ma non gioca bene. Inter da scudetto, Conte non ha più scuse”

La Juventus vince ma non convince sul piano del gioco, il pensiero di Moggi. I bianconeri sono in testa al campionato dopo venti giornate con 52 punti, ma la notizia rispetto agli altri anni è che non hanno ancora ammazzato il campionato anche per la presenza di rivali temibili come Inter e Lazio. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex direttore generale juventino Luciano Moggi ha parlato così della squadra di Sarri: “Sacchi è il capostipite del gioco che segue l’allenatore della Juventus. Lui vinse la Coppa Campioni con il Milan grazie alle giocate dei campioni. Pretendere che faccia lo stesso gioco del Napoli è assurdo. È una delle favorite per il campionato, anche se non gioca bene, lo fanno meglio Atalanta e Lazio”.

La lotta scudetto è ancora aperta? La favorita di Moggi. Ai microfoni del programma Maracanà l’ex dirigente bianconero si è lasciato andare ad un pronostico sull’esito del campionato: “Chi temo di più per lo scudetto? L’Inter. È già una squadra forte, se poi entrano giocatori come Moses, Eriksen e Giroud, possono ribaltare la questione. Conte non può più lamentarsi così. Sarà una lotta. La Lazio può entrare nella contesa. Se vincesse il recupero con il Verona, andrebbe sopra all’Inter. Vuol dire che ha un rendimento ora continuo e con una qualità eccellente”.