PSG e Monaco si incontrano nuovamente nel giro di pochissimi giorni di distanza. Questa volta però i parigini affronteranno i monegaschi nella loro tana, lo Stade Louis II mercoledì 15 gennaio. Gara di recupero della 15a giornata di Ligue 1. Un match che si profila difficile per Neymar & co. alla luce del pareggio per 3-3 proprio con il Monaco nell’ultima giornata di campionato. La difesa del PSG ha dimostrato di essere molto vulnerabile e di soffrire i velocissimi contropiede della squadra del Principato.

Sarà un match speciale per Kylian Mbappe: l’attaccante tornerà nello stadio della squadra che lo ha valorizzato a livello europeo e internazionale. Con il Monaco, il giovane Kylian vinse il campionato da protagonista nel 2016/17. Consacrandosi nel grande calcio in Champions League, trascinando il Monaco alla semifinale persa contro la Juventus. Dunque il match sarà molto emozionante per e per i suoi ex tifosi. Il talento francese non è andato in gol nell’ultima sfida è ora vorrà rifarsi al Louis II. Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 15 gennaio.

Monaco-PSG streaming e diretta tv, dove vedere Ligue 1 mercoledì 15 gennaio

Il match di Ligue 1, Monaco-PSG, in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato francese. Buona visione!