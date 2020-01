Moses-Inter, il nigeriano potrebbe riabbracciare Conte

Tutti si ricordano di Victor Moses quando era nel Chelsea di Antonio Conte. Il tecnico pugliese riuscì a far uscire fuori tutte le qualità presenti in questo calciatore: potenza, velocità e duttilità solo tre qualità che il nigeriano possiede e che nei Blues risultarono decisive per portare a casa il titolo nel 2016/17. Una stagione simile, Moses non riuscì più a riproporla e ora gioca in Turchia nel Fenerbahce.

Inter fortemente interessata al nigeriano

Sparito dai radar dei top club europei, il centrocampista offensivo africano potrebbe far rientro in un campionato eccelso come quello italiano. Secondo Gianluca Di Marzio, Antonio Conte è l’Inter starebbero pensando a un blitz turco per portare a Milano il giocatore. La missione non sembra impossibile e stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’ambiente nerazzurro, l’Inter potrebbe optare per la formula del prestito che consentirebbe alla squadra italiana di prelevare Moses già da questa sessione di mercato invernale.

Ancora la trattativa pare essere in fase di sviluppo, ma nelle prossime ore tutto potrebbe concludersi a favore dei nerazzurri che vogliono rinforzarsi per tentare l’assalto alla Juventus di Maurizio Sarri. Lo stop contro l’Atalanta ha indotto la squadra di Conte a buttarsi sul mercato. Victor Moses potrebbe essere l’uomo giusto per la causa interista.