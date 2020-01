Napoli, ancora nessun rinforzo per Gattuso

La situazione del Napoli non è quella che i tifosi ( e non solo) si aspettavano ad inizio stagione, quando Carlo Ancelotti a Dimaro, urlava ai 4 venti, che gli azzurri sarebbero stati i principali avversari per contendere lo scudetto alla Juventus.

Il Napoli è distante 21 punti dalle prime due in classifica, e deve anche stare attento a chi lo segue. Infatti i partenopei sono più vicini alla zona retrocessione che alla zona europea.

Nelle ultime 3 gare al San Paolo, il Napoli le ha perse tutte con Bologna, Parma ed Inter. Ci sarà anche un po’ di sfortuna, ma negli occhi dei calciatori, si legge timore, e sfiducia.

Gattuso, non ha molte responsabilità, De Laurentiis, l’ha scelto per caricare la squadra, ma sembra che le pile siano ancora scariche.

Sul fronte mercato, ancora deve arrivare il tanto atteso rinforzo a centrocampo, quel regista che nel 4-3-3 è fondamentale per far girare la squadra .

Lobotka, lo slovacco del Celta Vigo, è in fase di stallo, il Napoli ha offerto i 20 milioni agli spagnoli, che non cedono il calciatore, se prima non trovano un sostituto.

Giuntoli, punta sul capitano del Lipsia Diego Demme, ma più si perde tempo, più si rischia di restare senza il rinforzo che i tifosi auspicano.