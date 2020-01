Napoli-Barcellona, i partenopei possono dire la loro?

Il successo convincente contro la Juventus, non scompone l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso. Il tecnico dei partenopei si gode il successo con i bianconeri ma predica calma in vista dei prossimi impegni. La situazione di classifica del Napoli rimane ancora molto complicata: decimo posto a -4 dal Cagliari, sesto in classifica.

I partenopei dovranno pure pensare all’ottavo di Champions League contro il Barcellona. In un doppio incontro, sulla carta i catalani di Messi sono decisamente superiori e questo non è un mistero, ma il Napoli visto ieri sera al San Paolo, può far male alla squadra di Setien.

Barcellona in crisi d’identità, il Napoli può farcela

La stagione del Barcellona non sta proprio andando a gonfie e vele. Messi & co. stanno faticando a macinare gioco e l’infortunio di Luis Suarez, ha complicato tantissimo la situazione dei campioni di Spagna in carica. La prima sconfitta con Setien in panchina domenica scorsa a Valencia, ha mostrato delle grandissime lacune difensive anche se il nuovo allenatore ha osato schierare un discutibile 3-1-4-2 contro i Murcielagos. Con Griezmann e Messi come attaccanti.L’esperimento è stato alquanto disastroso, dato che Ter Stegen ha dovuto ricorrere agli straordinari, parando pure un rigore. La grande prestazione del portiere tedesco non ha evitato il 2-0 finale, generando polemiche incessanti in Spagna. Il peso dell’esagerato esonero di Valverde – tecnico che ha vinto due Liga consecutive con i blaugrana- potrebbe manifestarsi contro Setien, il quale ha ammesso di non essere seguito a dovere dai propri calciatori.

Ciò che preoccupa di più è senza dubbio Antoine Griezmann. Il francese non riesce proprio a convincere a Barcellona, fornendo spesso prestazioni sconcertanti. Per non parlare della difesa. Vulnerabile e con il solo Ter Stegen a salvarsi ogni domenica. Insomma, il Barcellona è in confusione totale e il Napoli ha dimostrato di poter dire la sua in Champions League. Costringendo i campioni in carica del Liverpool alla sconfitta al San Paolo, e al pari a Anfield. Ieri Gattuso si è goduto un super Insigne che in mancanza di Mertens, sta facendo vedere di che pasta è fatto. Il Barcellona non fa più paura. Il Napoli può fare l’impresa.