Napoli-Fiorentina, diretta tv e streaming, dove vederla sabato 18 gennaio

Galvanizzate dal passaggio del turno in Coppa Italia, Napoli e Fiorentina si apprestano ad affrontarsi in nella 20a giornata di Serie A 2019/20. Gattuso spera di tornare alla vittoria in campionato dopo i segnali positivi nell’incontro di coppa con il Perugia. Segnali ottimi sono arrivati dal solito Insigne, ma anche da parte del messicano Lozano. Protagonista di un buon match contro gli umbri. La difesa ha scricchiolato in diversi frangenti durante il match, ma il lato positivo è stato quello di non aver subito nessun gol. Oltre che il passaggio del turno.

La Fiorentina può guardare all’incontro del San Paolo ancor più con ottimismo. I viola hanno eliminato l’Atalanta di Gasperini – finalista nella scorsa stagione – con una prestazione convincente. A convincere è stato il nuovo acquisto, Patrick Cutrone. In gol contro la Dea e determinante per la vittoria finale. Dunque si profila un match avvincente, con due squadre vogliose di riscatto dopo le vittorie in coppa. Calcio d’inizio ore 20:45, sabato 18 gennaio.

Napoli-Fiorentina, diretta tv e streaming, dove vedere Serie A 18 gennaio

Il match valido per la 20a giornata di Serie A, Napoli-Fiorentina, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Tutta la redazione di SuperNews vi augura una buona visione!