Napoli-Inter, Caressa: “I nerazzurri pareggiano al San Paolo”. Zazzaroni: “Vincerà il Napoli”

Napoli-Inter sarà il posticipo serale del giorno dell’ Epifania e che chiuderà la 18.a giornata di campionato. In merito a questo match. qualche giorno fa in una trasmissione sportiva dal titolo “Deejay Football Club” andata in onda su Radio Deejay, è arrivato il momento pronostico su Napoli-Inter e sono intervenuti il noto giornalista e telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa e il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.

Napoli-Inter, il pronostico di Caressa e Zazzaroni

Fabio Caressa si è espresso in merito al posticipo dello stadio ‘San Paolo’ Napoli-Inter e secondo il giornalista di Sky Sport la garà terminerà in parità. Oltre Caressa, ha espresso il proprio parere sul match anche Ivan Zazzaroni e il direttore del Corriere dello Sport è certo di una vittoria della squadrea partenopea allenata da Gennaro Gattuso. Caressa inoltre nel match del Napoli contro il Sassuolo, quello che ha preceduto la sosta natalizia, al ‘Club’ su Sky ha definito la squadra di Gattuso sottostimata e aveva elogiato l’ottimo lavoro svolto da Gattuso alla guida del Milan quando i rossoneri arrivarono ad un soffio dalla qualificazione in Champions League arrivando ad un solo punto dall’Inter e pensare che 10′ minuti prima del 90′ il Milan era qualificato alla massima competizione europea per club. Lo stesso Caressa aveva esaltato anche l’esultanza di Gattuso dopo il gol vittoria dell’ 1-2 nella gara contro il Sassuolo, considerando quella gioia come una sorta di urlo liberatorio per cercare li liberare i calciatori azzurri dal blocco psicologico che stavano vivendo nel periodo in cui erano sotto la guida di Carlo Ancelotti. Napoli-Inter sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Passeri e Del Giovane, mentre il quarto uomo sarà Fabbri. Al VAR ci sarà Calvarese, mentre Giallatini sarà l’ assistente AVAR. Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go o Now Tv.