Napoli – Juventus probabili formazioni: Demme dal 1′, out Mertens. Dybala in vantaggio su Higuain

09.30 – PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI ( 4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Insigne, Milik, Callejon.

09.30 – PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS ( 4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Ronaldo.

Domenica sera la 22esima giornata si chiuderà con il big match tra Napoli – Juventus: ecco le scelte dei due allenatori in vista della gara.

La 22esima giornata di campionato ci regalerà un big match che chiuderà la giornata tra Napoli – Juventus con la sfida tra due grandi rivali ma soprattutto il ritorno di Maurizio Sarri, da ex, al San Paolo. Gattuso, dopo aver battuto la Lazio in Coppa Italia, vuole riprendere la striscia positiva anche in campionato. Il tecnico ex Milan vuole confermare Demme dal primo minuto in mediana con Fabian Ruiz e Zielinski ai lati nel 4-3-3 a supporto del tridente formato da Insigne, Milik e Callejon: non ci sono grandi cambiamenti nemmeno in difesa con la conferma di Ospina in porta e Hysaj terzino con Di Lorenzo centrale insieme a Manolas. Ancora out invece Koulibaly e soprattutto Mertens che sembrava poter recuperare per la partita ma sarà ancora indisponibile. Sarri, per la sua prima al San Paolo, conferma il suo 4-3-1-2 con il solito ballottaggio in attacco tra il tridente pesante oppure Ramsey dietro le due punte Ronaldo e Dybala attualmente in vantaggio sull’altro ex di questa sfida Higuain: rientro importante di Bentacur a centrocampo insieme a Pjanic e Matuidi in vantaggio su Rabiot.