Napoli-Lazio. Alle ore 20.45 allo stadio ‘San Paolo’ il Napoli di Gennaro Gattuso ospita la Lazio di Simone Inzaghi, il match è valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli nel turno precedente ha eliminato il Perugia vincendo al ‘San Paolo’ con il punteggio di 2-0, mentre la Lazio ha battuto all’ Olimpico la Cremonese per 4-0. La situazione delle due squadre in campionato è completamente diversa, i partenopei occupano l’11.a posizione con 24 punti all’attivo e nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta interna per 0-2 contro la Fiorentina; i biancocelesti occupano la 3.a posizione in classifica con 45 punti e sono reduci dal pesante 5-1 infilitto ai danni della Sampdoria, per la squadra di Simone Inzaghi sono undici le vittorie consecutive. In semifinale la vincente di Napoli-Lazio affronterà la vincente di Inter-Fiorentina, match in programma a ‘San Siro’ il prossimo 29 gennaio. Napoli-Lazio sarà arbitrata da Davide Massa della sezione di Imperia, coaudiuvato dai signori Mondin e Di Iorio, al Var ci sarà Nasca di Bari con Costanzo assistente Avar.

Napoli-Lazio, CLICCA QUI per le probabili formazioni del match.

Napoli-Lazio, come seguire il match in tv e streaming

Napoli-Lazio, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai. In particolare questa gara verrà trasmessa su Rai 1. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.

Napoli-Lazio, i precedenti. Il bilancio delle sfide tra gli azzurri e i biancocelesti in Coppa Italia è di ben 9 partite con la situazione in perfetto equilibrio, infatti sono 4 le vittorie azzurre come 4 sono le vittorie biancocelesti, mentre uno è il pareggio e risale al 17 gennaio del 2008. Le due squadre si sono affrontate in campionato poco tempo fa con la vittoria della Lazio per 1-0 all’ Olimpico grazie alla papera di Ospina che ha portato in rete Immobile-