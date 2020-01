Tutto pronto per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2019/20. La gara d’esordio di questi ottavi sarà Napoli-Perugia, in programma allo stadio San Paolo. Il momento di stagione non è positivo ne per i partenopei ne per i perugini: entrambe le squadre hanno esonerato i tecnici Carlo Ancelotti e Massimo Oddo, che sono stati sostituiti da Gennaro Gattuso e Serse Cosmi. La cura Gattuso non sembra aver portato i risultati sperati alla squadra di De Laurentiis, date le tre sconfitte in quattro partite disputate con il tecnico calabrese in panchina. La difesa è il punto critico dei campani, i quali patiscono l’assenza di una presenza importante come Koulibaly.

Cosmi ancora non ha potuto testare il suo nuovo Perugia in campionato, ma il test che avrà a disposizione in Coppa Italia sarà senz’altro probante. Per lui è un ritorno in grande stile al Perugia, dopo le ottime stagione con lui in panchina negli inizi degli anni 2000. Calcio d’inizio martedì 14 gennaio, ore 15.

Napoli-Perugia diretta tv e streaming, dove vedere Coppa Italia 14 gennaio

L’ottavo di finale di Coppa Italia 2019/20, Napoli-Perugia, sarà trasmesso in diretta tv dalle reti Rai, precisamente su Rai Due (canale 2 del digitale terrestre, 502 per il canale HD). Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc, il match sarà disponibile su RaiPlay. Buona visione!