Nardò-Taranto. Alle ore 15 al ‘Giovanni Paolo II’ il Nardò di mister Antonio Foglia Manzillo ospita il Taranto di mister Luigi Panarelli, il match è valido per la 20.a giornata del girone H del campionato di Serie D. I ‘neretini’ occupano l’11.a posizione con 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna per 2-3 ottenuta al ‘Curlo’ di Fasano, Nardò reduce da 7 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 3 pareggi) e vuole continuare la sua striscia positiva. Il Taranto occupa la 6.a posizione in classifica con 31 punti (10 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte) ed è reduce dal pareggio interno dello ‘Iavocone’ contro il Taranto, match terminato senza reti e intanto in settimana è arrivata la decisione in merito alla gara tra il Taranto e il Cerignola, ricorso che ha premiato la società ofantina in merito all’irregolare tesseramento di Kosnic e quindi ciò significa 2 punti in più per il Cerignola e 2 in meno per la società ionica. Match fondamentale anche per il Taranto in modo particolare per Panarelli che deve salvare la panchina, infanto dal punto di vista statistico è opportuno analizzare che la società ionica non porta i 3 punti da Nardò da ben 50 anni.

Nardò-Taranto sarà arbitrata dal signor Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, che verrà coaudiuvato dai signori Alessandro Marchese di Napoli e Andrea Pasqualetto di Aprilia.

Nardò-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Nardò-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 20.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.